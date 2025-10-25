6月にフェアレディZが納車された名取くるみ。愛車とのツーショット写真をSNSに投稿して話題となった。

「以前からフェアレディZをカッコいいなと思っていて、狙っていたんです。今回納車されたのは、6代目のZ34型。ヘッドライトの形がほかと違ってかわいいんです。 “カッコいい” と “かわいい” が両立しているところが気に入っています。

SNSに投稿した写真は、車高がかなり低くて『こすりそう』とよく心配されるんです。でも、エアサスペンションをつけているので、運転中はもっと車高が上がります！ だから安心してください」

「ミスFLASH2021」だけでなく、「日本レースクイーン大賞2022」でもグランプリを受賞している名取。

「スポーツカーがカッコいいと思ったのは、レースクイーンになってから。でも、今回納車された車には、怖くてまだ一人では乗ったことがないんです。父がふだんマニュアル車に乗っているので、いつも隣で指導してもらっています。運転に慣れて一人で運転できるようになったら、グランピングに行ってみたいな」

なとりくるみ

29歳 1996年6月16日生まれ 千葉県出身 T160・B88（F）W57H86 2018年にデビュー。2021年にミスFLASH2021のグランプリを獲得した。また2023年には日本レースクイーン大賞2022のグランプリを受賞。2026年カレンダーの発売が決定し、11月29日には東京でお渡し会が開かれる。そのほか最新情報は、公式X（@natori_kurumi）、公式Instagram（@_miru960616）にて

※FLASHデジタル写真集『Drive My Desire』は各電子書店にて発売中！

写真・高橋慶佑

スタイリスト・福田春美

ヘアメイク・佐藤 淳