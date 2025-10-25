「YouTubeを始めてから、自分を俯瞰できるようになったと思います。自分で企画を立てて撮影・編集しているんですけど、こういう表情があるといいなとか、全体のなかで自分のやるべきことを考えるというか」

2021年にAKB48を卒業し、ソロ活動を開始した鈴木優香。翌年に開設したYouTubeチャンネルでは、週に2本は必ず動画を上げている。そのため「（本誌の撮影日から4日後の）週末までに1本動画を撮ってアップしないといけなかったりということが日常なので、つねに企画を考えるようになっちゃいました。たぶん、旅に出ると思います（笑）」と、慌ただしくも楽しそうな様子。

「どういうものが求められているのかが、再生数やコメント数でわかるので、やりがいはあります。グラビアももっとやりたいですね。ファンの人が楽しみにしてくれているのを感じていますし、紙の写真集をまた出したいです。いまならちゃんとバズるものを作れると思うので（笑）」

すずきゆうか

25歳 2000年8月15日生まれ 静岡県出身 T163 2021年9月、AKB48を卒業し、ソロ活動を開始。2022年に開設したYouTubeチャンネルでは、自身で企画、撮影を手がけることも多く、チャンネル登録者数50万超と人気を集めている。そのほか最新情報は、公式X（@SUZUKIYUUKARIN_）、公式Instagram（@yuuka_chan815）にて

※FLASHデジタル写真集『抱きしめたくなる瞬間』が各電子書店で10月28日に発売！

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて本人撮影のメイキングムービーを公開！

写真・西條彰仁

スタイリスト・佐賀愛衣

ヘアメイク・萩村千紗子