18戦未勝利の19位湘南、残り３試合でJ２降格確定の危機。福岡戦で勝利できなければ18位以下が決まる
J１の34節終了時点で、下位４チームの順位と勝点は以下のとおりだった。
17位：横浜FM／勝点34
18位：横浜FC／勝点32
19位：湘南／勝点26
20位：新潟／勝点22
J２に降格するのは18位から20位の３チーム。10月25日にJ１第35節が開催され、横浜FMが広島に勝利。この結果、25日に試合がなかった新潟との勝点差は15に広がり、新潟の18位以下が確定した。
３つの降格枠の１つが埋まった。残るは２つ。厳しい状況にあるのが湘南だ。26日に予定されている福岡戦で引き分け以下ならば、残り３試合で最大勝点は36。勝点を37に伸ばした横浜FMを逆転できなくなり、J２降格が決定する。
現在18戦未勝利の湘南は、福岡戦で久々の白星を掴み、望みをつなげられるか。なお、横浜FCは25日に柏と対戦し、０−２で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
