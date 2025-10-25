ガジェットみたいなブランケット。

10月も終わりに近付いていますが、なんだか寒い日が続いていますよね。かといって、真冬の暖房器具を出すほどでもないんですよね。ちょっと中途半端な季節の変わり目に、ちょうど良いのがヒーター内蔵のブランケットです。

ヒーターが5カ所で発熱

サンコーの「ほかまる」は、肌触りの良いフリース素材の5カ所にヒーターが仕込まれたブランケット。USB-C接続で付属ポケットのモバイルバッテリーをつなぎ、腰にクルっと巻けばポカポカです。

使い方いろいろ

サイズは約68cm×約120cm。腰に巻く時はヒーターが前でも後ろでも、なんならスキマ風が吹いてくる横向きに回してもOK。スナップボタンで留められるので、不用意に落っこちることもありません。またマントのように肩に羽織っても良いですし、膝掛けとしてフワっと下半身を覆うだけでも暖かさが感じられます。

腰に巻けば着るコタツ状態

温度は約35度から5度ずつ上げて、弱・中・強の3段階に調節ができます。撥水性があるので、腰に巻いて水仕事をしても染みにくい。またUSBプラグにキャップを被せれば、洗濯もできて清潔です。

外でも使える

自宅はもちろん、寒い職場でも活躍。ワイヤレスなので、外でのスポーツ観戦やアウトドアにも持ち出せます。ヒーターの向きや使い方も1通りに縛られず、肌寒い時期にはいろんなシーンで重宝しますね。

窓際で寒々と仕事をする筆者は、まず太ももが冷たくなるので1枚欲しいです。

