『ばけばけ』高石あかり、“銀二郎”との思い出ショット公開 「泣きました」「素敵な写真」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを演じる高石あかりが24日、自身のインスタグラムを更新。本作で寛一郎が演じる銀二郎との思い出ショットを公開し、ファンから「泣きました」「素敵な写真」と反響が寄せられている。
【写真】 「泣きました」「素敵な写真」“銀二郎”との思い出ショット
高石は投稿で「思い出」とだけつづり、4枚の写真を公開。そこには、高石演じるトキと、その夫・銀二郎（寛一郎）との穏やかな日々を切り取ったショットの数々が収められていた。
24日の放送では、互いに思いを寄せながらも別れを決意するトキと銀二郎の姿が描かれ、切ない展開に視聴者の涙を誘った。
コメント欄には、「とても美しく 素敵な写真をありがとうございます」「おトキちゃん、銀二郎さんふたりとも幸せになってね」「別れのシーンは泣きました〜」など、感動の声が寄せられている。
※高石あかりの高は正式には「はしごだか」
引用：「高石あかり」インスタグラム（＠a_akari1219）
