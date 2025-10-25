俳優・林裕太が２５日、都内で行われた、映画「愚か者の身分」の公開記念舞台あいさつに主演の北村匠海、共演の綾野剛、山下美月と出席した。

林は作中では北村を兄のように慕う役柄で、山下から「裏でもすごい仲良くて兄弟のように見える。楽屋でも隣に座ってゲームしてるみたいな、役を超えてつながっていらっしゃってすてきだなと思ってた」とほほ笑ましい暴露をされた。北村が「なついちゃってね」とあきれたように語ると、林自身は「なつかせてもらいました」とまんざらでもない様子だった。

またこの日は自らの作中の推しキャラを挙げるトークを展開。北村は林が演じた、柿崎マモルを挙げて「もうマモルが良くて良くて」と大絶賛。「やっぱ裕太だからこそ描けたマモル像だと思いますし」と話し「字のごとく、いろんなちっちゃな感情だったり瞬間だったり、そういうのを守り続けてくれたなと思って。この映画のマモルの最後の表情に僕は救われましたね」としみじみ。憧れとして名を挙げている北村からの称賛を受けて林は、かみしめるように一拍置いてから「聞きましたか？」と誇らしげに観客に呼びかけ「うれしいです」と満面の笑みを見せていた。