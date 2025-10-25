²á¸ÆµÛ¤Ë¼«»¦Ì¤¿ë¡Ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÁÄÊì¤ò²ð¸î¤·¤¿¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤¬È¯¤·¤¿SOS¤È¡¢ÁÄÊì¤ÎÌµ´Ø¿´¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÖÆÇ¿Æ¡×¡¢¡ÖÆÇ²ÈÂ²¡×¡£¡ÖÆÇ¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Æ¤ä²ÈÂ²¤«¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÔÀä¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÆÇ²ÈÂ²¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÁÄÊì¤Î¼öÇû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ»ä¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤æ¤á¤Î/KADOKAWA¡Ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢4ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤¬¾øÈ¯¡¢Êì¿Æ¤ò¼«»¦¤ÇË´¤¯¤·¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¡£Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÁÄÊì¤Ï½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡È¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¯ÁÄÊì¤È¡¢À¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÄÉã¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
--4ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤ò¼«»¦¤ÇË´¤¯¤µ¤ì¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤Ï½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢²¿Æü¤â¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡È ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡É¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤á¤Î¡Ë¡§¼ø¶È»²´Ñ¤ä±¿Æ°²ñ¤ËÁÄÊì¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±óÂ¤ÎÊÛÅö¤ò¼«Ê¬¤ÇµÍ¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë²È¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¤ß¤¸¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤ÎÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÀÝ¿©¾ã³²¤ä¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´¿È¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï´í¸±¤À¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤á¤Î¡§½é¤á¤Æ²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²á¸ÆµÛ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶»¤ÎÊÕ¤ê¤¬ÄË¤¯¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤á¤Î¡§»ä¼«¿È¤ÏÁÄÊì¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÁÄÊì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÁ´Á³¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß