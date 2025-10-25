俳優・田村心、引き締まった腹筋がチラリ！ストイックに磨き上げた肉体美に釘付け

株式会社KADOKAWAは、2026年2月14日に『田村心 メモリアルフォトエッセイ』（タイトル未定）を発売する。

【写真】引き締まった肉体を見せた上裸SHOTなども公開

ミュージカル『刀剣乱舞』陸奥守吉行役や「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage 緑谷出久役などで活躍する俳優・田村心が活動10周年と30歳を記念し、メモリアルなフォトエッセイを発売する。

本作では、ストイックに磨き上げた肉体美や、大人の魅力を醸すカットから、飾らない自然体な姿までをオールフィンランドロケで撮り下ろした。

さらに、田村本人による完全書き下ろしのエッセイを収録。「夢」を追いかけるものとしての30年、俳優として葛藤してきた10年の歳月を赤裸々に語っている。

【田村心コメント】

7年ぶりに写真集を出させていただきます。芸能生活10周年と、30歳を記念して発売される今回の写真集。30歳を迎える直前、20代最後の姿をフィンランドで撮影していただきました。20代にやり残した事がないように『過去1番かっこいい田村心』を目指して、撮影に臨みました。 芸能生活10年間を振り返るエッセイも書かせていただきました。今だから言える、今しか言えない、ここでしか読めない特別な文章を書きました。10年間と、今の田村心が詰め込まれた『最高傑作』ができたと思います。是非チェックしてみてください。