赤ちゃんを枕にするワンコ

Instagramアカウント「jiji_imk」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「トト」ちゃんが赤ちゃんと添い寝をする光景です。

飼い主さんに赤ちゃんが生まれてから、いつも一緒に寝てくれているというトトちゃん。ある日、ママさんが様子を見に行くと、トトちゃんが赤ちゃんのお腹にあごを乗せてウトウトしていたそう。まるで赤ちゃんを守っているかのような光景に、心がほっこりします。

しかし赤ちゃんにとってはトトちゃんの小さな頭も重たく感じたようで、「どいてよ～」と体を動かしてアピールしたとか。すると仕方なく、お腹の上からどいてくれたトトちゃんですが…？

愛を感じる尊い光景

しばらくするとトトちゃんは、また赤ちゃんを枕にし始めたそうです。今度は赤ちゃんの肩にあごを乗せて、満足そうにリラックス…。赤ちゃんが「重いよ～っ」とぐずり出しても、トトちゃんは全くどいてくれる気配がなく、「いいからネンネしなさい」と言わんばかり。

赤ちゃんのためによかれと思ってやっているのか、それとも単に赤ちゃん枕の寝心地の良さが気に入ってしまっただけなのか…。トトちゃんの本心はわかりませんが、どちらにせよ赤ちゃんへの愛を感じます。

ちなみに同居犬の「ジジ」ちゃんもトトちゃんのお尻にピタッとくっついて、一緒にお昼寝していたそうですよ。赤ちゃんと2匹の仲の良さが伝わってくる尊い光景は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎてずっと見ていられます」「家族だと思ってる感じします」「守ってあげてるんだよね。でも赤ちゃんには、ちと重すぎたかｗ」といったコメントが寄せられています。

2人目の赤ちゃんにも添い寝

当時赤ちゃんだった娘さんはすっかり大きくなって、現在の飼い主さんは2人目の赤ちゃんを育てているところなのだとか。もちろんトトちゃんとジジちゃんも赤ちゃんを優しく見守り、トトちゃんは添い寝もしてくれているそうですよ。

これからもトトちゃんとジジちゃんには優しいお姉さんとして活躍して、ご家族と一緒に笑顔あふれる日々を過ごしてほしいですね。

トトちゃん＆ジジちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「jiji_imk」をチェックしてくださいね。

