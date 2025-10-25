フレンチブルドッグのジェットくんがお昼寝していると、突然の大きな音にびっくりしてしまいました。

ジェットくんのコントのような驚き方は21.5万回以上再生されており、視聴者からは「驚き続けている…かわいそうやら、可愛いやら（笑）」「びっくりしたねー！でもごめんなさい。可愛くて笑ってしまいました！」など、申し訳ないけど笑ってしまうというコメントが多数寄せられています。

【動画：大きな音を出してしまったので『犬は大丈夫だったかな』とカメラを確認した結果…想像以上の反応】

良く寝るジェットくん

Instagramアカウント「@frenchbulldog_jetstagram」に投稿されたのは、飼い主さん夫婦の奥さんの実家で過ごしていたときの様子。ペットカメラが捉えたジェットくんの姿に、飼い主さんを含む多くの視聴者が思わず笑ってしまいました。

いつも家の中でたくさん寝ているというジェットくん。自分の家ではもちろんですが、飼い主さんの実家にも慣れた頃からは、いつものように爆睡していました。

大きな音にびっくり！

ふかふかのマットレスに横たわり、今日も窓際で気持ちよさそうに寝ていたジェットくん。すっかり飼い主さんの実家にも慣れ、まったりとした時間が流れています。

しかし、そんなジェットくんの眠る部屋の外では、あるハプニングが！飼い主さんのお母さんが、階段に物を落としてしまったのです。

突然の大きな物音に、ジェットくんは驚いて飛び起きてしまいます。

驚いて飛び起きたのは良いものの、寝起きで上手く体が動かないのか、魚のようにマットレスの上を跳ね続けるジェットくん。アワワワワ…と声が聞こえてきそうです。

飼い主さんも思わず笑ってしまうリアクション

当時、実家にいなかったという飼い主さん。家の中には、ジェットくんと飼い主さんのお母さんがいたそうです。

外出中の飼い主さんへ、お母さんから「凄い物音出しちゃったんだけど、ジェット大丈夫だったかなぁ？」と呑気な連絡があり、ペットカメラを見返すと…今回の映像が残されていたのだとか。

「心配な気持ちでペットカメラを確認したはずが、心配と同時に想像以上の驚き方に笑いが止まらなくなりました…」とコメントしました。

ペットカメラが捉えたジェットくんのリアクションに、視聴者からは「こんなにびっくりして、かわいそうなんだけど…めちゃくちゃ笑っちゃいました！ごめんね！」「気持ち良く爆睡していたんでしょうね～！」などのコメントが寄せられ、投稿を盛り上げました。

Instagramアカウント「@frenchbulldog_jetstagram」では、ジェットくんと飼い主さんの愉快で平和な日常を動画や写真で発信中。フレンチブルドッグらしさ全開の楽しい様子に癒されたい方は、ぜひアカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagram「ジェット Jet」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。