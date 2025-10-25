「アンジャッシュ」の渡部建（52）が25日までにYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」を更新。ゲストのお笑いタレント・東野幸治（58）への感謝を語った。

渡部の妻で女優の佐々木希が7月2日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（日本テレビ系）に出演。東野がMCを務める同番組で、渡部の不倫騒動について「まだ許していない」と赤裸々に告白し、大きな反響を呼んだ。

渡部は佐々木の“騒動初告白”をMCとしてさばいた東野に対し「嫌ですよね、あんなの。だって負担デカいじゃないですか。言えないことも多いし、でも言わなかったら司会の技量が問われる。言ってみれば僕という知り合いもいて。東野さんだから大丈夫だと思ったけど、まず申し訳ないと思った」と謝罪した。

東野は佐々木から「これを最後にしゃべりません」と言われたことを明かし、「なんでここで最後にすんの？違うところでやってくれ（と思った）」とジョークを交えながら語っていた。

渡部は「例の騒動を話さないといけないというのが彼女の中にあって」と佐々木の胸中を代弁した上で「（MCが）東野さんというのが1番デカい。彼女も“これは言えません。これはやめて下さい”じゃダメなのは分かっていて、綿密に打合せを重ねて重ねて、最終的に東野さんじゃないと絶対にやってない」と明かしていた。

続けて「そのお礼を伝えたくて」とした渡部に、東野は「細いうどん2つもらいましたよ」と毒舌を吐いていた。