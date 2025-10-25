新日本プロレス２５日埼玉・熊谷大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦で、田口隆祐（４６）、ドラゴン・ダイヤ（２６＝）組がクラーク・コナーズ（３２）、永井大貴（２２）組から初勝利をあげた。

ともに連敗発進とあとがない両チームの公式戦は、一進一退の攻防が続いた。ダイヤがＤＤＤＤＴ（セカンドコーナーからのＤＤＴ）を永井にキャッチされ、スパインバスターから逆エビ固めに捕獲される。救出に訪れた田口もコナーズのスピアーで場外へ排除されてしまい、絶体絶命のピンチに陥った。

それでも何とかロープに逃れたダイヤは、ダブルの攻撃を切り抜けてコナーズに６１９を発射。分断に成功し、永井を逆打ちでカバーする。カウント２で返されると、今度こそＤＤＤＤＴをさく裂させ、鮮やかな逆転勝利を収めた。

３戦目にして待望の初日となったダイヤは「何とか耐え抜きました…まず１勝。でも、これで首の皮一枚つながりました。（残り２戦勝って勝ち点が）６点行けば、十分決勝行けるでしょう。あと全勝ですね」と生き残りをアピール。

田口は「残り全勝に向けて…何かありますか？ アドバイスは」となぜか報道陣に助言を求めつつ、２人の合体技の有無を問われると「合体は得意ですね。合体ばっかりしてます。残りのこのシリーズ、合体ばっかりします」と意味深な発言を連発した。

ところがＡブロックは公式戦３試合を終え、ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯとＹＯＨ＆マスター・ワトが揃って開幕３連勝。この両チームが直接対決（３０日、福井）を控えているため、田口＆ダイヤは残り全勝しても決勝戦（１１月２日、岐阜）に進出できないことが決定的となってしまった。