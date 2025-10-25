「winter blues」の意味は？冬はこうなってしまう人も多いのでは…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「winter blues」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「冬季うつ」でした！
冬の暗さや寒さが続いたときに、なんとなく気分が沈むことを表します。
気分の落ち込みは、日照時間とも関連しているのだそうですよ。
「I always get the winter blues when the days are short and the weather is gloomy.」
（日が短くて天気が暗いと、いつも冬季うつになりがちなんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部