「winter blues」の意味は？冬はこうなってしまう人も多いのでは…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「冬季うつ」でした！

冬の暗さや寒さが続いたときに、なんとなく気分が沈むことを表します。

気分の落ち込みは、日照時間とも関連しているのだそうですよ。

「I always get the winter blues when the days are short and the weather is gloomy.」

（日が短くて天気が暗いと、いつも冬季うつになりがちなんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。