手は第二の脳！ 香りにこだわった新作のハンドクリームでケアを

ananトレンド大賞2025、美と健康のトレンドをピックアップするウェルネス部門から“癒しのハンドケア”をご紹介します！

【癒しのハンドケア】植物の香りとセルフマッサージで気分転換！

心身の不調を感じたら、こまめにハンドケアを

乾燥が気になる季節に向けて、多くのブランドから新作のハンドクリームがお目見え。昨今は脳へ働きかける香りの効果が改めて注目を集め、精油など植物の香りにこだわっているものが多数。

「特に樹木系など植物由来の香りは、森林浴のように自律神経を整えてくれ、最近とても人気が高いですね」（美容ジャーナリスト・鵜飼恭子さん）

もともと手は第二の脳ともいわれ、さまざまな神経が集中。

「製薬会社の実験によると、マッサージで刺激をすると副交感神経が優位になり、ストレス軽減や集中力アップにつながるそうです」（鵜飼さん）

「手のひらには動脈と静脈が交差するAVA血管というポイントが。マッサージなどで温めると、冷えの改善になります」（ライター・板倉ミキコさん）

心身がお疲れモードの時には、お気に入りの植物の香りとマッサージで自分を癒してあげよう。

SUMMARY

・手をマッサージすることは脳や血流の活性化に。

・植物の香りに包まれると自律神経にも良い作用が。

第二の脳といわれる手をマッサージすることは、脳や血流を活性化し、心身のバランスも整える効果が。さらに植物由来の香りのハンドクリームを使ってケアすると、自律神経の乱れの改善にも。

1、BAUM アロマティック ハンドクリーム n オーク フォレスト 75g \3,850 限定発売中（BAUM TEL. 0120-332-133）

2、kinoka サンダルウッド、同 クスノキ 40g各\1,430（ユースキン製薬 TEL. 0120-22-1413）

3、suuw. フレグランス ハンドクリームN°5サンダルウッド 50g \3,740（suuw. hello@suuw.jp）

4、アルジェラン オーガニックハンドセラムクリーム シダーウッド＆パチョリ 50g \1,650（マツキヨココカラ＆カンパニー TEL. 0120-845-533）

5、THREE エッセンシャルセンツ トリートメント ハンド＆ネイル クリーム 00 40g \3,740（THRE TEL. 0120-898-003）

1、深まる秋のオークの森をイメージした限定の香り。色づく森の樹木や大地を思わせる、あたたかみのあるウッディでスパイシーな香り。

2、ユースキン製薬より誕生した木の香りシリーズ。木の香りをコンセプトに、ヒノキ、クスノキ、サンダルウッドの3種類を展開。高保湿なのにベタつかないのも嬉しい。

3、植物由来の香りが人気のフレグランスブランドから。人気のサンダルウッドは、森の中にあるお寺を連想させる心静まる香り。香りは全2種類。

4、精油の香りのベールでしっとり感をキープ。100％天然精油で調香。ウンシュウミカン果皮エキスでみずみずしさを補いながら、サジーオイルでうるおいを守る。香りは全3種類。

5、深呼吸したくなる香りで手肌から爪までいたわる。こだわりの国産精油を使った上品な香りが魅力。手肌の保湿から爪の保護までこれ1本で。00の香りはシトラスウッディ系。

NAVIGATOR

鵜飼恭子

美容ジャーナリスト。MAQUIA編集者を経てMBA取得。メディアでの美容アドバイス、企業での講演、ブランドのクリエイティブなど活動は多岐にわたる。香りから分析するパーソナル診断も行っている。

板倉ミキコ

ライター。さまざまな媒体でキレイと健康にまつわる企画を中心に執筆。本誌では、毎回好評の人気特集「カラダにいいもの大賞」を担当。豊富な知識と鋭い視点で注目アイテムをセレクト。