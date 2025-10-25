友人の結婚式で幸せなひと時を過ごして｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】
京都で行われた高校の友人の結婚式当日。幸せそうな友人を見て、楽しそうな表情を浮かべるふうかさんとさほさん。楽しいひと時を過ごしていましたが、さほさんに異変が…。鎮痛剤の効果がきれて生理痛でおなかが痛むようです。
前日は京都観光を楽しんだ2人。そして今日はメインイベントである高校の友人の結婚式当日です。
久しぶりに会う友人みゆきさん。花嫁姿とてもきれいですね。
友人みゆきさんの結婚式を楽しむ2人。3人で記念写真を撮り、久しぶりの再会を楽しんだようです。
楽しい時間を過ごしていたさほさんですが、突然、痛みが増してきた生理痛。鎮痛剤を飲むために席を外しました。
京都旅行までいろいろありましたが無事、本来の目的であった、高校の友人みゆきさんの結婚式に参加することができた2人。幸せそうなみゆきさんを羨ましく思いながらも、とても楽しい時間を過ごしたようです。しかし、だんだんと酷くなっていくさほさんの生理痛。どうなるのでしょう。
｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切
このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。
社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。
ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。
記事作成: momo0302
（配信元: ママリ）