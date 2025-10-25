断れない…お裾分けを口実に、毎日でも会いに来そうな義母。孫フィーバーがツライ【ママリ】
この記事では、孫フィーバーの義母に困っているという投稿を紹介します。産前産後でいろいろとあり、義母とは最低限会うだけにしているという投稿者さん。しかし、義母からは「お裾分けをするから行く」と連絡が来るそう。2時間の距離をわざわざ来る義母が持ってくるものは腐っていたり、スーパーで買ってきたお肉だったりと明らかに孫に会うための口実だとわかるものばかり…。そんな義母に投稿者さんはモヤモヤしているそうです。
家族が増えると食費や生活費もかさむので、お裾分けは本来ありがたいものですよね。けれど、明らかに量が少なかったり、傷んでいるものを渡されると、素直に感謝できず複雑な気持ちになってしまいます。
義母が頻繁に来るのは迷惑ですが、不要なお裾分けをもらわなければいけないのもストレスですよね。もういっそ「お裾分けはいらない」と宣言してしまうというのはいいかもしれません。義母の訪問に関しては無理な時はハッキリと伝えていいと思いますし、投稿者さんが言いにくければ夫に言ってもらってもいいと思います。
義母のお裾分けにモヤモヤ…
義母が1年半以上孫フィーバーです😇
産前産後で数え切れないほど色々な事件があり、
会う頻度を最低限に抑えているのですが
そんな義母が先ほど夫に
「今日にんじんを持って行きたいんだけど
何時に家行ったらいいかしら？」とLINEしてきました。
義実家から我が家までは片道2時間です。
義母はにんじんをお裾分けしたいのではなく、
にんじんのお裾分けを理由に孫に会いたいだけです。
(毎回このパターンです)
にんじんとかいらなくないですか！？！？😂
毎回お肉や野菜を義実家近くのスーパーで買って
それをお裾分けしたいと口実を作って
会いに来ようとします。
ちなみに今まで孫に会う為に
お裾分けと称して渡してきたものは
腐ったイチジク10個、
全長40cmくらいの長芋(3分の1は腐ってる)、
小さいパックに入った黒毛和牛などですww
今日は家族で出かけており遅くまで帰れないので
どうしてもと言うなら宅配ボックスに入れるよう
伝えさせましたが義母は納得いかないようですww
今回はにんじんって、、、😩
家族が増えると食費や生活費もかさむので、お裾分けは本来ありがたいものですよね。けれど、明らかに量が少なかったり、傷んでいるものを渡されると、素直に感謝できず複雑な気持ちになってしまいます。
義母の「孫に会いたい」という思いは理解できますし、投稿者さんも会わせないつもりはないようです。それだけに、義母には「どうすれば気持ちよく関われるか」を少し考えてもらえるといいですよね。
孫に会いたがる義母にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
何もいらないから
いつでもそのまま来て下さい。
食費には困ってません。
って言えば、逆に回数減らないですかね、？？？
良い嫁を気取りつつ
距離をとれそう、、、
だけどミスったら
手ぶらで毎週きますね。笑😅
ひぇー！！
私ならもうお裾分けは入りません！と突き放しますね笑笑
義母が頻繁に来るのは迷惑ですが、不要なお裾分けをもらわなければいけないのもストレスですよね。もういっそ「お裾分けはいらない」と宣言してしまうというのはいいかもしれません。義母の訪問に関しては無理な時はハッキリと伝えていいと思いますし、投稿者さんが言いにくければ夫に言ってもらってもいいと思います。
我慢せず、無理なものは無理と伝えることがお互いのためになるのではないでしょうか。
