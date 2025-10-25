¡Ö¥·¥ê¡¼¥ººÇÃÙ¤Á¤ã¤¦¤«¡×ºå¿À¡¦Â¼¾å¤Î¡Ö¥Ï¥¨¤â¤È¤Þ¤ë¡×59¥¥íÄ¶ÃÙµå¤Ë¥Í¥Ã¥È¡õ¥É¥«¥Ù¥ó¥Õ¥¡¥óÊ¨¤¯
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î25Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè1Àï¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿ÀÀï¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢Ä¶ÃÙµå¤ÇÅ¨ÃÏ¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢29µå¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç´¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë2»à¤òÃ¥¤¤¡¢·Þ¤¨¤¿ËÒ¸¶Âç¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤Ë59¥¥í¤Î¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦ËÒ¸¶Âç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯µå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤âµ¯¤³¤ë¤Ê¤ÉÅ¨ÃÏ¤â¡ÈÁûÁ³¡É¡£´ÑµÒ¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·ë¶É2²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤Ë¤·¤È¤á¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏDeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï¤Ç¤â64¥¥í¤ÎÃÙµå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö5¥¥í¡×¹¹¿·¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÂçÃÀ¤ËÃÙµå¤òÅê¤¸¤ë¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÙµå¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂêÁûÁ³¡£¡Ö¥×¥í¤Î»î¹ç¤Ç59¥¥í ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ã¤Æ ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇÃÙ¤Á¤ã¤¦¤«¡×¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÃÙ¤«¡ª¡©¡×¡Ö59¥¥í¤Ã¤Æ¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÃÎ²Ð¡Ê¥É¥«¥Ù¥ó¡Ë¹¥¤¤À¤«¤éÄ¶ÃÙµå¸«¤ëÅÙ¤ËÈ¯¶¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÂ¼¾åÅê¼ê¡¢Ä¶ÃÙµå Çè¤É¤Þ¤ê¤À¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£