グラビアアイドルの豊田ルナさんのデジタル写真集『るんちゃんといっしょ。』（撮影：藤原宏（Pygmy Company）、税込2200円、ワニブックス）の配信が27日始まります。



【写真】豊田ルナさんが攻めたビキニで開脚ポーズ 貫禄ヒップで悩殺

ミスマガジン2019のグランプリに輝き、アイドル、俳優としても活躍中の豊田さん。アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動中です。俳優としては日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』のメインキャストに抜擢され、映画『シーシュポスたちのまなざし』では映画初主演を果たすなど、幅広いジャンルで活躍の場を広げています。



写真集は、“るんちゃん＝無敵な女の子”をテーマに撮影。無敵なかわいさはそのままに、笑顔の奥に潜む小悪魔っぽさも一度に堪能できる極上の1冊が完成しました。ネイビーのビキニではスポーティに、ベージュビキニではしっとりとした表情で艶っぽく、黒水着では肌の露出でさらに大人の色気を放つなど、シーン別に様々な表情やしぐさを披露。等身大の無邪気な笑顔から大人の色気まで、大満足のボリュームグラビアです。



【豊田ルナさんプロフィル】

2002年7月17日生まれ。埼玉県出身。血液型＝O型。『ミスマガジン2019』でグランプリ受賞。俳優としては日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』にメインキャストとして出演。映画『シーシュポスたちのまなざし』で、映画初主演を果たす。X：@Runa_Toyoda0717 Instagram：@runstagram_717