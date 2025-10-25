¡Ö¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©ÂÇ¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê½±¤¦
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè1Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó2»àÆóÎÝ¡£ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é148¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÀäÂÐ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤½¤¦¤È½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ïº¸ÏÆÊ¢ÄË¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸å¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤â»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Î¤ß¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¡¢9·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£