◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）

横浜ＦＣは敵地で柏に０―２で敗れた。前半はローブロックを敷き、柏の攻撃陣を苦しめたが、後半に崩され２失点。カウンターで打開を狙ったが、前線でＤＦ古賀太陽が阻止し続け、試合を通してボールを支配され続けた。三浦文丈監督は「０―０で折り返した中でメンバーを入れ替えながらカウンターを狙ったが、柏さんのボールの動かしと、だいぶ選手が疲弊した中でミドルシュートを決められた。力負け」と振り返った。

１７位の横浜ＦＭが同時刻に行われた広島戦に３―０で勝利したことで、勝ち点差は５に開いた。横浜ＦＭが次節勝利した場合、横浜ＦＣは引き分け以下でＪ２への降格が決まる。後半戦で粘りを見せてきたが、崖っ縁に追い込まれた。

Ｊ１の残留争いで後退する中、「まだサポーターが諦めずに、声をかけてくれている。私自身もロッカーで、勝ち点差が開いたかも知れないがあと３試合あるし、可能性がある限りはずっとファイティングポーズを取り続けないと行けないよ、と（伝えた）」と指揮官。「サッカーは色々なミラクルが起こる競技。最後の最後まで絶対に諦めるつもりはないし、選手にもそういうマインドでやってほしい」と言葉に力を込めた。