俳優の土屋太鳳さん（30）が2025年10月17日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なドレス姿を披露した。

「このドレスにパワーをもらいました」

土屋さんは「ほんの少し、東京は秋らしくなりました」とつづり、「とはいっても気づけば10月も真ん中を過ぎてるのに まだまだ半袖でも大丈夫だったりするので ちょっと心配になります」と語っていた。

そして、「昨日の衣裳を」ということで、映画「盤上の向日葵」のジャパンプレミアでの衣装ショットを公開。「今回のポイントは、『直線』です。将棋の駒も将棋盤も直線で出来ているし駒の進み方も直線なので、直線的な、少し彫刻のような雰囲気を感じるこのドレスにパワーをもらいました」と説明していた。

インスタグラムに投稿された写真では、フリルデザインの真っ赤なワンショルダードレスを着用。エレベーターの前に立ち、腰に手を置き、笑顔をみせていた。

この投稿には、「本当にお美しい」「美しさと可愛らしさがあって素敵」「最高に綺麗」「赤いドレスとても素敵」「本当に本当に素敵です」といったコメントが寄せられていた。