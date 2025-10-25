「体操・世界選手権」（２５日、ジャカルタ）

種目別決勝が行われ、女子床で１６年リオデジャネイロ五輪、２１年東京五輪代表で６年ぶりの出場となった杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝が１３・８３３点で金メダルを獲得した。日本女子の同種目での金メダルは１７、２１年大会の村上茉愛に続き史上２人目。

杉原は２３日の個人総合で７位入賞を果たすと、この日、平均台で１４・１６６点をマークし、銅メダル。勢いをそのままに臨んだ床では５番目に登場すると、躍動的な演技を完遂し、１３・８３３点でトップへ。後続が杉原を上回ることができず、頂点に立った。優勝が決まると、歓喜の涙を浮かべた後、日の丸を手に笑顔で歓声に応えた。

杉原は東京五輪後の２２年に第一線から退いたが２３年に復帰。２４年パリ五輪には補欠として帯同した。今年５月のＮＨＫ杯では１０年ぶりの優勝。「１０年後に優勝するなんて想像していなかった花が咲く時期は人それぞれ違う。こういうふうに花を咲かせることができてうれしい」と話していたが、世界の舞台で大輪を咲かせた。