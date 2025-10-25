成人しても、実家暮らしをしている人は多いと思います。ただいつまでも親に甘えていると、いくらかわいい我が子だとしてもイラッとしてしまうでしょう。今回は、実家暮らしのだらしない大学生の息子がこっぴどく叱られた話をご紹介いたします。

叔母に説教される

「大学生になる息子は実家で暮らしているのですが、とにかくだらしない性格なんです。食べたお菓子は開けたまま放置、洗面所はワックスやスプレーを出して散らかし放題、電気はつけっぱなしなど、本当にひどいんですよね。何度注意しても『俺の家だ！』『好きなようにさせろ！』と、いまだに反抗期のような言い方をしてくるため、ストレスを感じていました。

ある日、私の姉が遊びに来たのでこのことを話したら、息子を呼び出して『好きなようにさせろって言うなら家賃を払いなさい！』『最低月2万入れな！』と説教してくれました。昔から勝ち気でしっかり者の姉なので、ビシッと叱ってくれて頼もしかったですね。姉のおかげで、息子は片付けや掃除をやるようになりました」（体験者：40代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 成人したなら自分のことは自分でして、ルールを守って生活しないといけません。いつまでもお子様気分でいると、将来なにもできずに口だけは達者なモラハラ男になるかもしれないので、叱ってくれる人がいるのはありがたいことですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。