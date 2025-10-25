タレント村重杏奈（27）が25日、都内で「ViVi12月号特別版」の表紙記念会見を開いた。

初めてファッション誌の表紙を飾った村重は「初めて買ったファッション誌が『ViVi』。その表紙になれるなんて、ミラクル人生。バラエティーのイメージが超強い村重ですが、めちゃめちゃヘルシーなエロい写真を撮っていただきました。ネガティブに思っていた大きなバストをさらけだすことができました。自分でも35冊購入しました」と笑顔を見せた。さらに、掲載しきれなかったショットを使って、11月1日にデジタルフォトブックをリリースすることを発表。「物足りない方は、ぜひ見てください」と話した。

この日は、ファンへの手渡し会も開催。2021年（令3）に卒業したHKT48時代を振り返って「今日は列が1回も途切れなかった。アイドル時代はカスッカスだったのに人気者になった。AKB総選挙で圏外だった女の大逆襲でした」。そして、来年春にファースト写真集を出版することを発表。「ギャルを捨てて“大人村重”になります。春ごろに花粉に乗って村重がやって来るので、ビクビクしながら待っててください」と話した。