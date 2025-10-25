J2首位の長崎、リードを守れず今治とドロー…26日に試合を控える2位水戸とは暫定2ポイント差
[10.25 J2第34節 長崎 1-1 今治 ピースタ]
J2首位のV・ファーレン長崎は25日、ホームで行われた第34節で9位FC今治と1-1で引き分けた。
先にスコアを動かしたのは長崎。前半9分、MF山口蛍のロングパスからMF翁長聖がペナルティエリア右に走り込み、ワンタッチでの折り返しをFWエジガル・ジュニオが左足で押し込んだ。
E・ジュニオは3戦連発となる今季5得点目をマーク。幸先よく先制した長崎だったが、後半35分に今治の左CKからDFダニーロにヘディングで叩き込まれ、そのまま1-1で終了を迎えた。
長崎は16試合負けなし(10勝6分)としながらも、連勝は2でストップ。26日にゲームを控える2位水戸ホーリーホックとの勝ち点差を暫定で「2」とするにとどまり、水戸の結果次第では首位陥落となる。
一方、今治は2戦連続のドロー。4試合勝ちなし(3分1敗)となった。
