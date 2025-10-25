3試合連続でゴールに絡み進化を見せる柏DF山之内佑成、同じ大学4年MF細井響とのマッチアップには「負けられない」
[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]
プロ入り1年前、大学4年生ながら着実に柏レイソルでの地位を固めつつある。
両WBがゴールに絡むことを課されている柏において、右のWBはMF久保藤次郎が替えの効かない存在だった。今季リーグ戦で7ゴール3アシスト、7月にはその活躍が認められて日本代表に初選出された久保だが、9月12日の第29節・神戸戦(△0-0)を最後にメンバーからその名が消えた。DF原田亘、DFジエゴが右WBの代役を務めるなか、10月4日の第33節・横浜FM戦で後半終了間際に右WBとしてピッチに入り、柏デビューを飾ったのがDF山之内佑成だった。
続く川崎Fとのルヴァン杯準決勝では、第1戦に後半頭から起用されると、1-3で折り返した第2戦ではついにスタメンに抜擢、初アシストも記録し、大逆転劇に大きく貢献した。10月18日の第34節・G大阪戦でもFW小泉佳穂の先制点をアシスト、第35節・横浜FC戦でも先発入りし、公式戦3試合連続でフル出場をはたした。
横浜FC戦、G大阪戦では両チーム通じてトップのスプリント回数(17回、27回)を誇り、90分走り切れるスタミナ、対人の強さとフィジカル面で出色の出来を見せている山之内は、ゴールへの推進力も試合を追うごとに磨きがかかっている。
横浜FC戦の前半は相手の勢いにのまれながらも、終盤にはPAへ進入するシーンを増やしていた柏。前半41分、小泉が相手のまたを抜いてFW垣田裕暉に通すと、相手を背負った垣田は山之内へ。山之内はダイレクトで左足のシュートを狙ったが、GKヤクブ・スウォビィクのセーブに阻まれてしまう。その2分後には、小泉のスルーパスをコントロールして再び左足でシュート体勢に入ったが、これはDF伊藤槙人のスライディングに防がれてしまった。
それでも、柏が1点リードで迎えた後半31分、小泉のパスを受けた山之内は中央に切り返して左足を振り抜く。GKスウォビィクがセーブしたこぼれ球をMF仲間隼斗が決めて、試合を決定づけた。
「チャンスは作ってはいたんですけど、数字のところで残せなかったのがまだまだ課題」と山之内は首を横に振る。
「まだ考えながらやっていて、少しずつわかってきたものものありますし、まだまだ足りないものもあります」
発展途上と自負するなかでも、小泉との好連携は確実にチームの武器になっている。
「佳穂くんが前向いたときは自分が走ったところにパスが出てくるので、自分はスペースを見つけて走るだけじゃないですけど、そういうところは逃さないようにはしてました」
山之内は柏のWBに求められるゴールに直結するプレーを貪欲に求めている。
ミラーゲームとなったこの日、山之内がマッチアップしたのは、同じ大学4年生である横浜FCの左WBであるMF細井響だった。新潟医療福祉大4年の細井は、柏戦で7試合連続でフル出場。9月28日の第32節・湘南戦(○1-0)ではロングスローを投げた流れのプレーでボレーシュートを突き刺し、話題となっていた。
昨年の全日本大学サッカー選手権大会決勝では、東洋大と新潟医療福祉大の顔合わせとなり、山之内と細井は互いに背番号5を背負ってフル出場していた。決勝ではマッチアップする形ではなかったが、「やっぱ大学生っていうことで、負けられませんし、そういうところではひとつ気合いが入るのはありました」と、存在感を発揮した90分を、山之内は振り返った。
(取材・文 奥山典幸)
