◇明治安田J1リーグ第35節 京都 1―1 鹿島（2025年10月25日 サンガS）

悲劇の幕切れだった…。ラスト1プレーを凌げば勝ち点3だった京都は、首位・鹿島に追いつかれて痛恨ドロー。残り3試合で鹿島との勝ち点5差は変わらず。試合終了の笛と同時に、GK太田岳志が、DF宮本優太が、そして主将マークを巻いたDF福田心之助がピッチに倒れ込んだ。

すぐに言葉がでなかったチョウ貴裁監督は「僕はいませんでしたが“ドーハの悲劇”のような…ある意味で“亀岡の悲劇”のようなシチュエーション。今、言えるのはそれを悲劇のまましないように、立ち上がって今の日本代表があるようにしないといけない」と言葉を絞り出した。

鹿島FW鈴木優磨に体を入れ替えられた福田は「セカンドボールへの準備をして一瞬、見てしまった。僕がもう少し体を寄せていれば防げた」と言い、太田は「僕が飛び出しの判断をもっと早くすれば失点はしなかった。そういった1プレーに対する重みを優勝争いするチームは見逃さないと改めて感じた」とこうべを垂れた。

土壇場で94年W杯米国大会行きを逃した日本代表だけではない。川崎Fも長くタイトルには届かなかった時期があった。悔しい思いが土台にあり、今の強さがある。残り3試合。福田は「あれをどれだけ受け止められるか。僕自身の今後に期待したい」と前を向き、太田も「3連勝を目指して切り替えていく。残りのサッカー人生かけるつもりでやる」。この悔しさを血肉に変える舞台も、わずかとはいえチャンスも残っている。