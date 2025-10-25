◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン第6日（2025年10月25日 東京・有明テニスの森公園）

ダブルス準決勝が行われ、青山修子（安藤証券）クリスティナ・ブクサ（スペイン）組は第3シードのアンナ・ダニリナ（カザフスタン）アレクサンドラ・クルニッチ（セルビア）組に2―6、3―6で敗れた。

青山は穂積絵莉と組んだ昨年に続く連覇ならず。試合後は「相手が凄くいい集中力で、ミスが少なかった。ちょっと勝つには（パフォーマンスが）足りなかった」と振り返った。

ダブルスの名手の強みは前衛で動いて相手ストロークのコースを消したり、深読みさせてミスを誘うこと。ただこの日は「相手も自分のプレーが分かっている」と相手ペアの方が一枚上手。「動きを早めるとストレートで抜かれる。今日は動きの質、タイミングで自分の良さを引き出せなかった。それでももっと、いかなければならなかった」と反省した。

シングルスも含め、今大会で勝ち残っていた唯一の日本人選手だったこともあり、「コロシアムで準決勝をして、お客さんも勝つことを期待してきているので、応えられなかった悔しさはある」と話した青山。相棒のブクサが試合中に肘を痛めたため、この試合が今季最終戦となる可能性もあるが、来季に向けては「強化するのはサービス」と課題を挙げた。