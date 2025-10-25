元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。現在、ハマってる韓国ドラマを明かした。

今回は通常のゲスト登場回ではなく、1人語り回。「なんと、韓国ドラマにハマちゃって。ペントハウスっていう作品知ってますか？ 知らないでしょ」と投げかけた。

「ほんと、ドロドロよ。ペントハウスって超高級なマンションを舞台にしてて、その最上階がペントハウスになってるんだけど、上の階で繰り広げられる悲喜こもごもというか、不倫があったり、殺人があったり。日本でいったら、鈴木おさむさんの世界だよ」と説明。

「それがめっちゃ長いの。シーズン1が42話とかあって。1話当たり、30〜40分ぐらいでつい見ちゃう」と語った。ペントハウスはシーズン3まである超大作。「今はシーズン2の8話ぐらいかな。シーズン3まであるんだって。まだ結構楽しめるかなって」と語った。「韓国ドラマっていいって言われたやつもハマらなくて。1話の途中ぐらいで離脱してたのがほとんどで。地上波のドラマにしかハマれなかったんです。今回、ペントハウスに出会ってしまって毎日ちょっとの隙間時間ができると、ペントハウス見てる、犬をなでながら」と説明し、笑った。