「30年ぐらい熟睡していない」 上田晋也、睡眠導入剤を服用するようになった理由
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)にゲスト出演。自身の睡眠事情を明かした。

○「別に悩んではないけど」上田晋也の睡眠事情
「別に悩んではないけど」と前置きしながら、「朝起きて、今日はよく寝た! スッキリ! っていうのは30年ぐらいない」と語った上田。総合司会を務めた日本テレビ系『24時間テレビ』においても、前後に仕事があったため、「36時間ぐらい稼働してた」と振り返りつつ、「そろそろ寝ようかと思って寝たけど、5時間後ぐらいには起きてた」と回顧。寝つけないときはどうするのか? と問われると、「睡眠導入剤飲んじゃうわ。処方されたお薬。半分ぐらいだけどね」と打ち明けた。
また、「30代のころまで、時差ボケを経験したことがなかった」という上田は、2012年のロンドン五輪の取材で、「はじめて時差ボケになった」という。約3週間の滞在中、時差ボケと多忙で、「毎日2時間ぐらいしか寝られない。寝ても起きちゃう」状態だったと言い、「それから海外に行くときは、睡眠導入剤を持っていくようにしてる」と告白。「だから、今もちょっと寝つき悪いなっていうときは、ちょっと飲んだり」と時差ボケがきっかけで、睡眠導入剤を服用するようになったと明かしていた。
なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。
