元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が25日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。金を購入して「失敗したと思ったこと」について言及した。

この日の番組では、歴史的な価格高騰が続いている金について取り上げ、1999年から比べて、店頭小売価格がおよそ25倍になっていることなどを解説した。

その中で、一茂が今年6月、番組の企画で金を購入していたことに言及。一茂は当時1グラム当たり1万6607円だった金を約91万円分購入し、現在までに約30万円のプラスになっていることを紹介した。

苦笑いを浮かべた一茂は、「これはもう、本当に失敗ですね」と話し、MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）が「えっ？ 上がってますよ」と驚くと、「もっとたくさん買えばよかった」と笑いを誘った。

さらに一茂は、「番組だから、（スタッフに）『現ナマを見せられるの、100万円ぐらいですかね』って言われて。失敗しました…」と後悔を口にした。

石井は、「90万円買っていたのが、4カ月で120万円になってるってことですか？ 4カ月で金利30％みたいな話でしょ？」と改めて感心。

「でも30万円だったらね、きのう消えてますから…」と言う一茂に、石井が「北新地の豪遊！」とツッコんでいた。