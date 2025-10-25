友成空が1stアルバム『文明開化 - East West』を11月12日に配信リリースすることを発表した。

友成空は2024年1月に発表した「鬼ノ宴」が2024年度上半期ランキング上位を席巻し、ストリーミング再生数は1.5億回を突破。同楽曲が湖池屋「ピュアポテト」とコラボした新商品『ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース』も発売されチャート再浮上でも話題となった。直近では、TVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディングテーマ「咆哮」をリリースしている。

この度リリースが決定した1stアルバム『文明開化 - East West』は、音楽で世界地図を描き、ジャンルや時代の境界線を軽やかに越えていく、友成空という表現者の現在地を指し示す、コンセプチュアル・アルバムとなっている。日本的な語感や旋律、リズムを出発点としながら、ファンク、ジャズ、民族音楽、エレクトロニカなど、世界各地の音楽的要素を取り入れ、多様なサウンドアプローチが展開され、ジャンルや時代にとらわれない柔軟な音楽性が特徴であり、既存の枠組みに依存しない表現を追求する、挑戦的な内容に仕上がった。

▲『文明開化 - East West』ジャケット

また、11月5日に一部楽曲が先行配信されることと、アルバムを象徴する初のアーティストビジュアルを使用したジャケット写真が公開となった。また、東京・大阪・名古屋を巡る初のワンマンツアー＜友成空 1st ONEMAN TOUR 文明開化＞の一般チケット販売もスタートしている。

◆ ◆ ◆

■友成空 コメント

2021年の楽曲デビュー以来、目標にしてきたアルバムを、ついにリリースします。タイトル『文明開化』には、僕自身の音楽における東西の融合、そして時代と共に進化していく意思を込めています。

「鬼ノ宴」や「睨めっ娘」をきっかけに、和風な作風を評価していただく機会が増えましたが、このアルバムは、そのイメージに留まらない、僕の「アンサー」でもあります。一つの場所に閉じこもらず、音楽という大きな空を自由に旅したい。そんな思いから生まれました。

全体を通して、僕のストーリーテラーとしての一面を突き詰めた、コンセプチュアルな作品になっています。同時に、日本的な情緒に、海外の音楽や現代的なサウンドを織り交ぜた、「古今東西のミクスチャー」としての友成空を描いた一枚です。

全曲、作詞曲と編曲を自ら手掛けています。特に、M2、M4、M12では、僕の高校からの友人であり、音楽における相棒である荻原蓮（BLACK BERRY TIMES）とタッグを組み、特に聴き応えのある新曲になりました。

このアルバム制作を通じて、僕は自分がどんな人間か、少し理解できた気がします。

ただし、『文明開化』はあくまで僕という存在の一部分を凝縮したものであり、僕のすべてではありません。この先にも、まだまだやりたいことが沢山あります。

一つ断言できるのは、この半年間の制作期間が、これまでの音楽活動の中で最も楽しい時間だったということです。

ぜひ、短編集を読むように、1曲目から14曲目まで、42分間通して聴いていただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■1st Album『文明開化 - East West』

2025年11月12日 配信スタート

Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://tomonarisora.lnk.to/EastWest

◾️＜友成空 1st ONEMAN TOUR＞ 2025年11月23日（日）大阪 梅田Zeela

開場/開演 16:30/17:00

2025年11月24日（月・祝）愛知 新栄シャングリラ

開場/開演 15:30/16:00

2025年11月27日（木）東京 WWW X

開場/開演 18:00/18:30 ◆チケット

一般チケット 4,000円（税込）

学生チケット 2,000円（税込）

※スタンディング

※未就学児童入場不可