¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/25¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬10·î25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡ÖViVi¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÉ½»æµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£2026Ç¯¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¡¢ÈþÂÀ¤â¤âÁ´³«¥³¡¼¥Ç¤Ç²ñ¸«ÅÐ¾ì
¡ÖViVi¡×12·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ëÂ¼½Å¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¼«¿È½é¤À¤È¤¤¤¦Â¼½Å¤Ï¡Ö»ä¤¬½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿»¨»ï¤¬¡ØViVi¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÆÉ¼Ô¤ÎÂ¼½Å¤¬¤Þ¤µ¤«É½»æ¤ò¾þ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤³¤ì¤³¤½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥é¥¯¥ë¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØViVi¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ViVi¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁãÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï35ºý¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ¼½Å¤Ï¡Ö¡ØViVi¡Ù¤µ¤ó¤¬Â¼½Å¤ò¡Ø¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¨¥í¡Ù¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡ØViVi¡Ù¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤¤¥Ð¥¹¥È¤È¤«¤â¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÈ¿¶Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¼þ¤ê¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¡¢Âç¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£É½»æµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ªÅÏ¤·²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö4»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤âÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë»ä¤Î¥ì¡¼¥ó¤¬²áÁÂ²áÁÂ¤Ç¡¢Áö¤Ã¤ÆÎó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ø¤·¤²¤Á¤ã¤ó¤Î¥ì¡¼¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡Ù¤Ã¤Æµã¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÂç¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤éÂ¼½Å¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁíÁªµó·÷³°¤À¤Ã¤¿½÷¤ÎÂçµÕ½±¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ÏºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ç¤¹¡£³¹Ãæ¤òË¹»Ò¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¼¤È¤«¤Ç¥Ð¥ì¤ë½Ö´Ö¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¸·ÝÇ½¿Í¤À¤ï¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´î¤Ó¡£¡ÖÂ¼½Å·ÝÇ½¿Í¤Ê¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÂ¼½Å¤Ï·ë¹½º£¤Þ¤Ç¡Ø¥®¥ã¥ë¥®¥ã¥ë¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â¤Ï2024Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÉÊ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¡ØÂ¼½Å¡¢ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤¤¤ÇÉÊ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥®¥ã¥ë¤ò¼Î¤Æ¤ÆÂç¿ÍÂ¼½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤À¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡ÖÈ¯ÇäÆü¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²ÖÊ´¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¼½Å¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤¼¤Ò¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ð¥¹¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥¨¥í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¡£Ã¯¤·¤â¤¬Â©¤òÆÝ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ïº£²ó·ÇºÜ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¡£Â¼½Å¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤è¤¯²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂÀÍÛ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÂÀÍÛÂ¼½Å¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È²ñ¸«¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
