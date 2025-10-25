こういうの探してた！【グローバルワーク】コーデ考える必要なし！「優秀セットアイテム」
朝は忙しくてコーデを考える時間がない……。そんな大人女性の強い味方になりそうなセットアイテムが【グローバルワーク】から登場！ カーディガンとスカートがセットになっており、それぞれ単体でも着られる優れもの。おしゃれに着られてコスパの良さも重視したい人は、ぜひゲットして。
カジュアルなのにキレイ見えするラメ入り素材
【グローバルワーク】「ニットZIPカーデ＊スカートセット」\8,990（税込）
ショート丈のジップアップカーディガンと、Iラインスカートが好バランスなシルエットを作るセットアイテム。デザインはシンプルながら、さりげないラメ入り素材が上品です。カーディガンはダブルファスナーなので、うまく調整して抜け感をプラスするのがおすすめ。ブラウン・ブラック・チャコールグレーの全3色展開です。
秋ムード高まるキレイめセットアイテム
【グローバルワーク】「テープヤーンカーディガン / スカートセット」\8,990（税込）
ふんわりとしたテープヤーン素材のカーディガンが、上品に季節感を演出。ストンと落ちるIラインのニットスカートも、キレイ見えをサポートします。スカートはウエストゴム仕様で楽に穿けそう。セットで着るだけでなくそれぞれ単体でも着られるため、コーデの幅が広がります。
※すべての商品情報・画像はand ST出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M