ワールドシリーズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。大谷翔平投手は第4打席にWS初本塁打となる2ランを放ったものの、それ以前の打席では沈黙した。敵先発のトレイ・イェサベージ投手が初回に大谷を三振に取った直後、客席の家族が大興奮した様子が話題に。海外ファンからも「とても誇らしげ」との声が上がった。

初回の先頭打者として打席に立った大谷は、イェサベージの変化球に空振り三振。客席の家族は緊張した表情で試合を見守っていたが、三振を奪うと一気に立ち上がり、ハイタッチを繰り返した。母が両手を挙げて喜びを爆発させ、父は拳を握る。周囲のファンも祝福の拍手を送る中、家族全体が熱狂に包まれた。

米中継でも映っていたシーン。カナダ専門メディア「ジェイズ・ネイション」に寄稿するイアン・ハンター氏はXで実際の映像を公開した。文面に「トレイがワールドシリーズ第1戦の先頭打者でショウヘイ・オオタニを三振に斬って取った後のイェサベージ一家の興奮ぶり」と記して投稿。これには海外ファンから喜びのコメントが並んだ。

「これは本当にかわいい」

「この家族を守れ！」

「この家族大好き、とても誇らしげで興奮してる」

「幸せな家族がスポーツで一番好きなところだ」

「これがすべてだ」

「本当に素敵」

「彼らが大好きだ」

イェサベージは、昨年全米ドラフト1巡目（全体20位）でブルージェイズと契約した22歳。続く2回2死満塁のピンチの場面では再び大谷と対戦し、一ゴロに仕留めた。



（THE ANSWER編集部）