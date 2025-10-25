»à¤ÏºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¡½¡½ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¼¤ËËâ½ü¤±¤Î³¨¤òÉÁ¤¯ËÌºØ¡¿É´Æü¹È¡Ê²¼¡Ë¢
¡ØÉ´Æü¹È¡Ê²¼¡Ë¡Ù¡Ê¿ù±ºÆü¸þ»Ò/ÃÞËà½ñË¼¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ´Æü¹È¡Ê²¼¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤¬2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼Ãæ¡ª ¤½¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤È¤Ê¤ë¡ØÉ´Æü¹È¡Ê¾å¡Ë¡Ù¡ØÉ´Æü¹È¡Ê²¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Îß·×23ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿ù±ºÆü¸þ»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¹¡£³ë¾þËÌºØ¤ÈÌ¼¤Î¤ª±É¡½¡½Å·ºÍÉâÀ¤³¨»Õ¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï²¼´¬¤«¤é¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÌîÊ¬¡Ê¤Î¤ï¤¡Ë¡×¤òÁ´3²ó¤Ç¸ø³«¡£Â¿ºÌ¤Ê¼êË¡¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¹¾¸Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ´Æü¹È¡Ê²¼¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤¬2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼Ãæ¡ª ¤½¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤È¤Ê¤ë¡ØÉ´Æü¹È¡Ê¾å¡Ë¡Ù¡ØÉ´Æü¹È¡Ê²¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Îß·×23ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿ù±ºÆü¸þ»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¹¡£³ë¾þËÌºØ¤ÈÌ¼¤Î¤ª±É¡½¡½Å·ºÍÉâÀ¤³¨»Õ¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï²¼´¬¤«¤é¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÌîÊ¬¡Ê¤Î¤ï¤¡Ë¡×¤òÁ´3²ó¤Ç¸ø³«¡£Â¿ºÌ¤Ê¼êË¡¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¹¾¸Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª