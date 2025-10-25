ロックバンド「PK shampoo」のヤマトパンクスが初めてニッポン放送「オールナイトニッポン」のパーソナリティーを務める。来月1日深夜放送の「ヤマトパンクスのオールナイトニッポン0（ZERO）」（深夜3・00）。ヤマトは「いらんこと言うたろの気持ちで臨もうと思っています。よろしく」と意気込んでいる。

立川談志に憧れ、作詞する作品で巧みな言葉使いをみせるヤマト。ABEMAのニュース番組「ABEMA Prime」でコメンテーターを務める。また、お笑い芸人が中心となって配信しているネットラジオアプリ「GERA」で歌手として異例となる開局当初から冠番組「ヤマトパンクスの銀河巡礼概論」を放送しているなど、バンド以外の活躍も活発となっている。

「オールナイト…」ではヤマトに斬って欲しい個人的ニュースを募集するほか、地下バンド事情に詳しくなるコーナーも予定している。「いらんこと言わんようにしよう、いらんこと言わんようにしようと考え込めば考え込むほどいらんこと言ってしまう気がするので、もういっそいらんこと言うたろの気持ちで臨もうと思っています。よろしく」と意気込む。