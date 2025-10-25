パピーだったゴールデンレトリバーのこたつくんと、まだまだ幼い飼い主さんの息子くん。元気いっぱいに一緒に成長していくふたりの姿が、多くの視聴者の心をグッと掴みました。

ふたりの成長記録をまとめた投稿は約1,000回以上再生され、視聴者からは「たくさん遊んで、幸せいっぱいでいてね」「とても可愛いふたりに癒されます」などのコメントが寄せられています。

【動画：小さな男の子と大型犬の赤ちゃんが『６ヶ月間過ごした結果』…涙が出るほど尊い『兄弟のように育っている様子』】

大見出し1

Instagramアカウント「@kotatsu_1128」に投稿されたのは、こたつくんと息子くんのツーショットまとめでした。

こたつくんのハーフバースデー。ともに暮らし始めてからはまだ3、4か月程度ですが、ふたりはまるでずっと一緒にいるかのような雰囲気です。

家の中でもお出かけのときも、いつでも一緒にいる仲良しのふたり。同じ目線で過ごすからこそ、通じ合うものがあるのかもしれません。

最高のパートナーとして

こたつくんのハーフバースデーに際して、心境を語った飼い主さん。

「犬のトレーニングは久々。やっぱり楽しいけど、難しい。こたつは、私と息子の最高のパートナーだから、犬生謳歌してもらうためにも、しっかりトレーニングも頑張っていきたい」と、家族みんなで幸せに暮らしていくためにも、トレーニングに注力していると言います。

これからどんどん成長していくこたつくんと息子くん。飼い主さんは、母としてふたりにしっかり向き合うつもりでいるようです。

こたつくんの現在

現在のこたつくんは、1歳を超えてすっかり大人になりました。ゴールデンレトリバーらしい元気でおちゃめな性格で、日々家族に笑顔を与える存在です。

家の中で家族とまったり過ごしたり、色々な場所に遊びに行ったりしながら、幸せな生活を送っています。

飼い主さん夫婦からいっぱいの愛情を受けながら、息子さんとも仲良しな暮らしが、ずっとずっと続きますように。

こたつくんのハーフバースデーを記念した投稿には、視聴者から「とっても可愛いふたり！これからの成長が楽しみですね！」「こたつくん、これからもたくさん遊んで、美味しいものいっぱいもらってね！」などの明るいコメントが寄せられています。

まるで兄弟のようなふたりの姿に、癒されたという視聴者も多いようです。

Instagramアカウント「@kotatsu_1128」では、こたつくんと暮らす仲良し一家の日常を動画や写真で発信中。見ていてほっこりするような、平和な日常に癒されたい方はぜひアカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagram「こたつ」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。