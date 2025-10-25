寂しそうな顔をしていた足が不自由なコーギー。愛情たっぷり里親さんの元で家族の一員となると…？涙が止まらない感動の光景が話題を呼び、投稿は7.1万回再生を突破。「鳥肌が立ちました…」「ずっと幸せにね」「本当に良かった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主を亡くし、寂しい顔をしていた『足が不自由な老犬』→里親から散歩の様子が送られてきて…】

足が不自由な10歳のコーギーが…！？

TikTokアカウント「ninalog27」に投稿されたのは、コーギーの「くぅちゃん」が幸せを掴んだ感動のストーリー。くぅちゃんは投稿主さんの弟さんの愛犬でした。しかし弟さんが事故により突然この世を去ってしまったため、投稿主さんが引き取ることに。

当時10歳のくぅちゃんは、ヘルニアにより両足が不自由でした。投稿主さんのお家には元保護犬のシニア犬がいたこともあり『もっと良い環境があれば…』と里親さんを探していたそうです。そんな折、素敵なご縁が繋がり新しいご家族の元へ…！

新天地でのくぅちゃんのお散歩の様子が里親さんから送られてきたといいます。車椅子を上手に乗りこなし先住犬と駆けまわるくぅちゃんの姿が…！

寂しい表情が拭えません

投稿主さんのお家にいたときのくぅちゃんは、どことなく寂しそうな表情…。飼い主が突然いなくなってしまったのですから無理もありません。

ボールを投げると後ろ足を引きずりながらも一生懸命追いかけ楽しんでいる様子。身にまとう寂しさを拭い去ることは難しいですが、くぅちゃんのためにと懸命にお世話を続けたといいます。

ずっと幸せに…

実は里親さん宅にも後ろ足が不自由なコーギーさんがいるといいます。お世話の仕方も熟知されているため、安心してくぅちゃんを引き渡すことができたそう。

くぅちゃんのキラキラの笑顔を見ると幸せであることは一目瞭然！投稿主さんと新しいご家族からたっぷりの愛情をもらったからですね。これからも健やかに過ごしてくれることを願うばかりです。

くぅちゃんの幸せそうな笑顔を見た人からは多くの反響が寄せられ「涙が止まりません…」「幸せいっぱいの犬生を♡」「主さんとご家族の愛の賜物ですね」といった声でコメント欄はあふれました。

9月に11歳を迎えたくぅちゃん。現在の姿も投稿主さんのTikTokアカウント「ninalog27」から見ることができますよ♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ninalog27」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております