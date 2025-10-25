ワンコがお散歩中に、大好きなお友達に会ったら…？人間のような方法で喜びを表現する姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で20万2000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「好きが止まらない」「仲良いんだな～」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中『大好きなお友達犬』に会った犬→喜びのあまり見せた『まるで人間のような行動』】

ワンコが散歩中にお友達に会ったら…

Instagramアカウント「ponta1118shiba」に投稿されたのは、柴犬の「ぽんた」君がお散歩中に、お友達の北海道犬「ハク」君に遭遇した時の様子です。向こうから歩いてくるハク君の姿を発見すると、ぽんた君は大喜びで駆け寄ったそう。

そしてハク君にお顔を近づけて圧を感じるほどの至近距離からご挨拶した後で、その場に伏せるぽんた君。ハク君のお顔をじーっと見上げていたかと思うと、急に前足を浮かせて…？

人間のような行動が可愛すぎる

なんとぽんた君は「会えて嬉しいよ！」とばかりに、ハク君にぎゅっとハグをしたそう。「照れるからやめろよ～」というようにハク君がその場から動くと、ハグするのをやめて一度離れるぽんた君。しかしまたすぐにハク君に近寄って、ぎゅっと抱きついたとか。

お友達に会えた時にハグで喜びを表現するなんて、まるで陽キャな人間のよう…！可愛すぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

仲良しな2匹にほっこり

その後もぽんた君は、ハク君をじっと見つめたりぎゅっと抱きついたりして、全力で「大好き！」と伝え続けたそう。一方のハク君も満更でもないようで、ぽんた君の匂いをクンクン嗅いだり見つめ返したりしながら、嬉しそうにしっぽを振っていたとのこと。

仲良しな2匹の微笑ましい交流は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。ぽんた君とハク君の友情が、この先もずっと続きますように！

この投稿には「大好きなんですね」「しっかりホールドしてる」「ハグの時、一瞬一時停止するの可愛すぎるｗ」「私にもハグお願いします！」といったコメントが寄せられています。

ご家族やお友達に囲まれて、幸せいっぱいの日々を過ごしているぽんた君。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ponta1118shiba」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ponta1118shiba」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。