¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ì¥¢¥ë¡¢¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê·âÇË¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£25Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢9»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö24¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µËö¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Ëº¸¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï3¥ö·î¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤ÇÉüµ¢¡£22Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Àï¤Ç¤ÏÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¤Ï2¡Ý5¤ÈÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¹¥Ä´¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¤À¡£Àª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢½ÉÅ¨¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÅÀ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀï½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙÉô¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤ò¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂÐ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö27Æü0»þ15Ê¬³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
