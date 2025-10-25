2025年10月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
自分の至らなさを痛感しそう。今日から努力を始めよう。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ナイーブになりやすい日。人の言動を裏読みして疑うのは控えること。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ケンカの暗示が。意地を張ると不利になるので、妥協も大事。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気は沈みがち。大事な交渉や相談は数日延期するほうが吉。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
成功した人を見て焦りを感じるかも。自分のペースでOK。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
マイペースで暮らせそう。趣味に没頭すると充実するはず。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
周囲を理解できなくなりそう。じっくり話し合ってみて。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
交際費がかさんで財布がピンチ。誘いは断ったほうがベター。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
アイデアに恵まれる日。生活を豊かにすることに活用して。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
イベントで大活躍しそう。率先して作業を引き受けると◎。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
夜のお出掛けにツキあり。仲間を誘って食事に行くと楽しい時間に。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
感受性が豊かに。美術館や博物館に行くと充実した1日になるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)