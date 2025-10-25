「俺の事嫌いなの？」渡辺翔太、上目づかいオフショットにファンもん絶「みんなの彼氏」「絶世の美男」
Snow Manの渡辺翔太さんは10月25日、自身のInstagramを更新。上目づかいのオフショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「かわいいだけじゃダメですか？2025秋」「俺の事嫌いなの？」「みんなの彼氏」「男前でかわい過ぎる天使」など、タイトルを付けるコメントや「上目遣いうま過ぎ！」「まってかっこよ過ぎる」「絶世の美男」「髪色と服装めちゃくちゃ良き」など絶賛の声が寄せられました。
「上目遣いうま過ぎ！」渡辺さんは「タイトル付けてください」とつづり、上目づかいのオフショットを公開しました。ブラウンのジャケット姿でカメラを見つめる渡辺さんは、かわいらしさとかっこよさが合わさった印象で、思わずドキッとしてしまう1枚です。
「見返り美男過ぎる」渡辺さんは17日の投稿で、「台北」とつづり、オフショットを公開。コメントでは、「見返り美男過ぎる」「手の血管えぐいかっこいい」「イケメン過ぎるよ〜」との声が寄せられています。今後の渡辺さんの投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)