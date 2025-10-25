¡ÚÂÎÁà¤æ¤«¡Û¿ù¸¶°¦»Ò¤¬ÎÞ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¡21Ç¯¤ÎÂ¼¾åçý°¦°ÊÍè¤Î²÷µó¡¡Ê¿¶ÑÂæ¤Ç¤âÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÌöÆ°
¡þÂè53²óÀ¤³¦ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿)
À¤³¦ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤ÎÃË½÷¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤æ¤«¤Î·è¾¡¤Ë¿ù¸¶°¦»ÒÁª¼ê¤È´ßÎ¤ÆàÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£
¿ù¸¶Áª¼ê¤Ï¹â¤¤Ä·ÌöÎÏ¤Ç¿¿È¤Î¥À¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¤òÉ½¤¹E¥¹¥³¥¢¤¬Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î8.033¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿Æñ¤·¤µ¤òÉ½¤¹D¥¹¥³¥¢¤Ï5.800¤Ç¹ç·×13.833¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2021Ç¯¤ÎÂ¼¾åçý°¦¤µ¤ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£´¿´î¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤â¡¢23Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ù¸¶Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¿¶ÑÂæ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤«¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æº£Âç²ñ2¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ßÁª¼ê¤ÏÃåÃÏ¤¬Íð¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢13.033¤ÈÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤º5°Ì¤Ç¤·¤¿¡£