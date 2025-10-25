◇IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025 (25日、筑豊緑地公園いいづかスポーツ・リゾート ・ザ・リトリート)

国際スポーツクライミング連盟(IFSC)が新設した国別対抗戦「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」。そのボルダー決勝が行われ、日本が219.6点で優勝し、初代王者に輝きました。

出場した日本代表チームのメンバーは安楽宙斗選手、天笠颯太選手、野中生萌選手、中村真緒選手の男女2名ずつ。試技ではチームのメンバーで相談しながら完登を目指す、団体戦ならではの場面が見られました。

試合後に行われた優勝インタビューで安楽選手は「みんなで力を合わせて優勝という結果を残すことができて、とてもうれしいです」とコメント。野中選手は団体戦を戦った感想として「新しい大会だったので、どうなるのかドキドキしていました。全選手のクライミングのよさが出たいい試合だったなと思います」と新鮮味も感じたことを明かしました。

天笠選手も難しい2課題目を全員で相談しながらトライした場面について「今大会の特徴的な場面だったなと思います。普段は個人で戦うんですけど、チームで意見を出し合いながら、楽しみながらいいパフォーマンスができたんじゃないかなと思っています」と述べました。

この日、3つの課題を完登した中村選手は、男女問わず同じ課題に挑む男女混合課題でも登り切り「せっかくならこの大会の特徴でもあるミックス課題を女子でも登れるというところを見せて、感動を届けたかったので、登れてすごくうれしかったです」と笑顔を見せました。