¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°Å¤¯¤Ê¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ ¨¡ ¡ØSISU¡¿¥·¥¹¡Ù´ÆÆÄ¤¬»ýÏÀ¡¢Á°Æüëý¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Üー¤´¤Ã¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë±Ç²è¤Ë¡×
¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¤Î¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ºîÉÊ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë°Å¤¯½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡ØSISU/¥·¥¹ ÉÔ»à¿È¤ÎÃË¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥ä¥ë¥Þ¥ê¡¦¥Ø¥é¥ó¥Àー¤¬ÊÆ¤Ë¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¡¢ÄË²÷¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØSISU /¥·¥¹¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ø¥é¥ó¥Àー¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÆüÃæ¸ì¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö10ºÐ¤Îº¢¤Ë¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù1ºîÌÜ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËèÆüËèÆü¡¢¥é¥ó¥Üー¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Üー¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤Ë¡¢¿¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Î¥·¥êー¥º°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¥Ø¥é¥ó¥Àー¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤ÎÁ°Æüëý±Ç²è¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁèÃæ¤Î¼ã¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥Üー¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥ÜーÌò¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥±¥óÌò¤â±é¤¸¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¡¢¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÁ°Æüëý±Ç²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥é¥ó¥Àー¤Ï11ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤ò1ºîÌÜ¤«¤é¸«»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÂ©»Ò¤ÏºÇ½é¡¢¡È¤¨ー¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤òºÆÀ¸¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤â¡È¤ª¤ª¡É¤È¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¿Æ»Ò¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥é¥ó¥Üー¡¿ÅÜ¤ê¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¡Ø¥é¥ó¥Üー3¡¿ÅÜ¤ê¤Î¥¢¥Õ¥¬¥ó¡Ù¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö4ºîÌÜ¡Ê¡Ø¥é¥ó¥Üー¡¿ºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡Ù¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬¡È¤â¤¦´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£°¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ò¥ì¥¤¥×¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦ËâË¡¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Î¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°Å¤¹¤®¤ë¡×¡£
¥Ø¥é¥ó¥Àー¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë4ºîÌÜ¡Ø¥é¥ó¥Üー¡¿ºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡Ù¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þー·³»öÀ¯¸¢¤Î¥«¥ì¥óÂ²µÔ»¦¤¬¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎµÔ»¦¤Î±ÇÁü¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤Î½÷À¤¬½±¤ï¤ì¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¿á¤Èô¤Ö¤Ê¤É¡¢»ë³ÐÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Ïー¥É¤Ê±ÇÁü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥Üー¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¿¹¤Ç¥é¥ó¥Üー¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¥Ø¥é¥ó¥Àー¡£¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò»Ö¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ø¥é¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¡Ø¥é¥ó¥Üー¡ÙÁ°Æüëý±Ç²è¤Î¸ø³«Æü¤ÏÉÔÌÀ¡£º£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
