「体に悪いから」と言っても無駄。孫に“大人のお菓子”を与えたがる義母【ママリ】

何度断っても大人のお菓子をあげようとする義母

義母の干渉について



もうすぐ2歳の息子がいます。

私が虫歯体質なので、大人用のケーキや、甘いジュースなどはまだ控えています。



義母は甘いおやつをやたらあげたがります。

控えてることを伝えているのに、

大人用のマフィン、

大人用のおせんべい(砂糖入ってなければ良いと思ったらしいですが、普通に硬いし塩分過多)

などをあげたがります。



その度にまだ控えてることを伝えています。



そしたら、旦那にLINEが来て(毎日おはようのLINEが来ます)

「いつまで砂糖と塩食べさせないの？砂糖と塩も

必要な栄養素じゃないの？大丈夫？」と言われました。



子供用のビスケットや、お野菜ジュレなどは与えてますし、塩だって普通に幼児食でとれる分で充分だと思います。



毎回おやつを買ってきて、その度に断ったり、

こうやって干渉されることにうんざりしてしまいます。 出典：

qa.mamari.jp

義母との関係はさまざまな悩みがあるものですよね。この記事では、まもなく2歳の息子に大人のお菓子を食べさせようとする義母に悩んでいるという投稿を紹介します。自分自身の体質もあり、息子に食べさせるおやつは気をつけているという投稿者さん。しかし、義母は大人用の甘いお菓子や塩分が高いお菓子を食べさせようとしてくるそう。何度も伝えているのに持ってきて断ると、夫に「いつまで食べさせないの？」とLINEをしてきたそうで、投稿者さんはそんな義母にモヤモヤしているそうです。

義母の「美味しいものを食べさせてあげたい」という気持ちはありがたいものですが、母である投稿者さんが断っているのに毎回買ってくるとなると、少し配慮が足りないようにも感じますよね。LINEでのやり取りも、心配というより干渉のように思えてしまったのではないでしょうか。



幼い子どもは味の感覚が敏感な時期。甘すぎたり塩分の強いものに慣れてしまうと、元の薄味に戻るのは難しくなります。そうした点を理解してもらえないと、どうしても義母の行動が自己中心的に見えてしまうこともありますよね。

過干渉な義母にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

関係ないですが毎日おはようのLINEというところでうわーとなりました笑



子ども用ビスケットや野菜ジュレを次から買ってきてもらうように旦那さんからでも言ってもらうといいかもですね😊 出典：

qa.mamari.jp

それはいやですねー😞お疲れ様です💦

孫可愛さと言うか、心配からの善意なのでしょうけど…ママからしたらうんざりしますね😮‍💨

歯医者さんで◯歳まではダメと言われた！と言ってみるのはどうでしょうか…？

年配の方って身内の話はまともに聞かなくてもお医者さんとか先生とか名前のつく人の言うことは素直に従うイメージです😂 出典：

qa.mamari.jp

「歯医者さんに言われた」と伝えるのは、やんわり注意するのにとても良い方法ですよね。投稿者さんが厳しいだけだと思っている義母でも、専門家の言葉なら少しは受け止めやすいかもしれません。



それでも大人向けのお菓子を持ってきてしまう場合は、買ってきてほしいお菓子を写真付きで伝えるのも一つの手です。子ども向けのお菓子といってもイメージが湧かないのかもしれませんし、どこで買えばいいのか分からない可能性もあります。



「これなら子どもも喜びます」と前向きに伝えることで、義母の気持ちを尊重しながら、安心してお任せできるようになると良いですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）