復活！アクアレーベルの毛穴ケア化粧水「トリートメントローション」が登場

大人の肌悩みの中でも常に上位に挙げられる「毛穴」。そんな声に応えるように、アクアレーベルの人気化粧水「トリートメントローション（モイストスムース）」が2025年11月21日（金）に復活！24年2月の販売終了後、再販を望む声が多数寄せられ、待望のリニューアル発売となりました。毛穴ケアと肌あれ防止を同時に叶える多機能処方で、うるおいに満ちたなめらかたまご肌へ導きます。

毛穴・キメまでアプローチする高保湿処方

「アクアレーベル トリートメントローション（モイストスムース）」は、毛穴・キメ整え成分「グリシルグリシン」を配合。

さらに、肌あれ防止有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」や美白※有効成分「m-トラネキサム酸（トラネキサム酸）」が肌トラブルを防ぎながら、うるおいと透明感をサポートします。

希少な「浸透美容アミノ酸（D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン）」も配合し、角層までじゅわ～っと浸透。長時間うるおいをキープし、毛穴の目立たないなめらか肌へ。

※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

やさしい使い心地＆環境に配慮した設計

無香料・パラベンフリー・エタノールフリーの低刺激処方で、デリケートな肌にもやさしく寄り添います。

さらにサステナビリティにも対応し、つめかえ用を使用することで廃棄プラスチックを約86％削減（本体重量比）。使い続けやすく、環境にも肌にも優しい1本です。

本体170mLと、つめかえ150mLの2サイズ展開で、全国のウエルシアグループ、ツルハグループの取扱い企業限定で販売されます。

毛穴も肌あれもケアする“復活名品”

「アクアレーベル トリートメントローション（モイストスムース）」は、大人の毛穴悩みや肌あれを防ぐ“多機能化粧水”として、多くのファンに愛された名品。

その処方を引き継ぎつつ、現代の毛穴ケアニーズに応える形でパワーアップしました。うるおいとハリのあるなめらか肌を目指したい人にぴったりの1本です。

毎日のスキンケアに、復活した名品を取り入れてみて♡