【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】「本当は義妹を教育したかった！」タフな義母＜第8話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第8話 強すぎる義妹【サカエの気持ち】
【編集部コメント】
なんとサカエおばさんの義妹、つまりミナさんの義母エイコさんは、女子バレーの強豪校にいたそうです。ハードな練習を耐え抜いたタフな身体。そして、体育会系の人間関係で揉まれた強いメンタル。時代は昭和です。上下関係も厳しく、罵声が飛んでくることもあったでしょう。それらを経験してきたエイコさん、ちょっとやそっとの「いびり」など痛くもかゆくもなかったのでしょうね。これはサカエおばさん、逆立ちしても到底敵わない相手でしょう。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
