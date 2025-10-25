¡Öº£²ó2²óÌÜ¡×à¥¬¥óÆ®ÉÂá54ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤¬È±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÉ¬¤ºÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤»¤¿¾Ð´é
¡¡¥¬¥óÆ®ÉÂ¤¹¤ë²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÎ©²ÖÍýº´(54)¤¬È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó2²óÌÜ¡¡»ä¤ÎÈ±¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¶¡Ã£¤ÎÌò¤Ë¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤È¸å¤Î¼Ì¿¿¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤ÎÂ«¤Í¤¿È±¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£À°¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ëÀ¶¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©²Ö¤Ï2020Ç¯¤ËÄ¾Ä²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò2023Ç¯¤Ë¸øÉ½¡£19Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤¬²ò¤±¤¿¡×¡ÖÉ¬¤ºÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£